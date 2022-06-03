«Все зло будет наказано». В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений России — мэр

3 июня, 14:03
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе уже зафиксировано 1256 военных преступлений страны-агрессора России.

Война России против Украины — главные события 3 июня

«Мы сегодня зафиксировали более тысячи военных преступлений, совершенных РФ и оккупационными властями — это, напоминаю, фракция ОПЗЖ», — сказал он.

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Мэр добавил, что преступлений в городе очень много.

«Их зафиксировано 1256», — сказал он.

По его словам, все это расследует прокуратура и «все зло будет наказано».

https://www.youtube.com/watch?v=Ak0Esh3Qpsw

«То есть, все это имеет признаки военных преступлений», — сказал мэр.

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Бойченко заявил, что за время полномасштабной войны России против Украины в Мариуполе было убито более 20 тысяч человек.

https://www.youtube.com/watch?v=HlagKgDcCPc&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

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