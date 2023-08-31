В Мариуполе сожгли четыре автомобиля оккупантов — советник мэра
В Мариуполе сожгли машины россиян (Фото:https://t.me/andriyshTime)
В Мариуполе группа Мариупольского сопротивления сожгла четыре автомобиля российских оккупантов.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в четверг, 31 августа.
По его словам, группа сообщила об очередной удачной акции поджога Огневое сопротивление.
Андрющенко заявил, что «уничтожено по меньшей мере четыре транспортных средства» оккупантов. Это было осуществлено путем поджога территории базирования оккупантов.
«Мариуполь продолжает выжигать русню, приближая победу», — написал он.
В среду, 30 августа, во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.
25 августа в Мариуполе зафиксировали активное перемещение российских оккупантов в сторону Бердянска и Розовки Запорожской области.