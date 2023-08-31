В Мариуполе сожгли четыре автомобиля оккупантов — советник мэра

31 августа, 09:36
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В Мариуполе сожгли машины россиян (Фото:https://t.me/andriyshTime)

В Мариуполе сожгли машины россиян (Фото:https://t.me/andriyshTime)

В Мариуполе группа Мариупольского сопротивления сожгла четыре автомобиля российских оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в четверг, 31 августа.

По его словам, группа сообщила об очередной удачной акции поджога Огневое сопротивление.

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Андрющенко заявил, что «уничтожено по меньшей мере четыре транспортных средства» оккупантов. Это было осуществлено путем поджога территории базирования оккупантов.

«Мариуполь продолжает выжигать русню, приближая победу», — написал он.

https://t.me/andriyshTime
Фото: https://t.me/andriyshTime
https://t.me/andriyshTime
Фото: https://t.me/andriyshTime
https://t.me/andriyshTime
Фото: https://t.me/andriyshTime

В среду, 30 августа, во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.

25 августа в Мариуполе зафиксировали активное перемещение российских оккупантов в сторону Бердянска и Розовки Запорожской области.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Партизаны Война России против Украины

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