В Мариуполе оккупанты открыли новый фильтрационный пункт — советник мэра 25 мая, 12:40 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты открыли в Мариуполе еще один фильтрационный пункт.

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт в Мариуполе. В помещении Метро», — написал он.

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По его словам, «цинизм от оккупантов — гуманитарная помощь/штаб и фильтрация в одном месте».

«Фильтрацию вместе с ФСБ вновь производят молодчики из «государственных волонтеров», — написал он.

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