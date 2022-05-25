В Мариуполе оккупанты открыли новый фильтрационный пункт — советник мэра

25 мая, 12:40
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты открыли в Мариуполе еще один фильтрационный пункт.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт в Мариуполе. В помещении Метро», — написал он.

Видео дня

По его словам, «цинизм от оккупантов — гуманитарная помощь/штаб и фильтрация в одном месте».

https://www.youtube.com/watch?v=GnLTPjAv9tc&t=2s
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«Фильтрацию вместе с ФСБ вновь производят молодчики из «государственных волонтеров», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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