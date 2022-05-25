В Мариуполе оккупанты открыли новый фильтрационный пункт — советник мэра
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты открыли в Мариуполе еще один фильтрационный пункт.
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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
«Оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт в Мариуполе. В помещении Метро», — написал он.
По его словам, «цинизм от оккупантов — гуманитарная помощь/штаб и фильтрация в одном месте».
«Фильтрацию вместе с ФСБ вновь производят молодчики из «государственных волонтеров», — написал он.
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