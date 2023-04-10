Россияне выселяют целое село вблизи Мариуполя, чтобы разместить там своих военных — советник мэра
Улица в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Россияне выселяют целое село вблизи Мариуполя для размещения на его территории своих военных, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в понедельник, 10 апреля.
«Рядом с пгт. Никольское прямо посреди леса находится село Лесное. Очень удобно для размещения военных. Во-первых, посреди леса вдали от лишних глаз. Во-вторых, рядом с основным местоположением оккупантов в самом Никольском», — написал он.
По его словам, «при содействии местной коллаборантки Мухи Натальи оккупанты начали выселение жителей».
"Буквально на улицу с „национализацией“ домов. Формально вымышленный повод — отсутствие подтверждения права собственности и личности», — сказал он.
6 апреля Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе российские оккупанты запустили производство бетонных оборонительных сооружений.