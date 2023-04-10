Россияне выселяют целое село вблизи Мариуполя, чтобы разместить там своих военных — советник мэра 10 апреля, 10:29 Улица в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне выселяют целое село вблизи Мариуполя для размещения на его территории своих военных, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в понедельник, 10 апреля.

«Рядом с пгт. Никольское прямо посреди леса находится село Лесное. Очень удобно для размещения военных. Во-первых, посреди леса вдали от лишних глаз. Во-вторых, рядом с основным местоположением оккупантов в самом Никольском», — написал он.

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По его словам, «при содействии местной коллаборантки Мухи Натальи оккупанты начали выселение жителей».

"Буквально на улицу с „национализацией“ домов. Формально вымышленный повод — отсутствие подтверждения права собственности и личности», — сказал он.

6 апреля Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе российские оккупанты запустили производство бетонных оборонительных сооружений.