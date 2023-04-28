В Мариуполе россияне возобновили перемещение военной техники, в город прибыли новые оккупанты — советник мэра

28 апреля, 11:30
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Техника российских оккупантов (Фото:t.me/andriyshTime)

Техника российских оккупантов (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе российские оккупанты возобновили перемещение военной техники, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в пятницу, 28 марта.

"Оккупанты возобновили перемещение живой силы, БК, средств артиллерии и танков в сторону Мангуша", - написал он в Telegram.

По его словам, за день зафиксировано более 20 грузовиков и шесть тягачей с тяжелой техникой. Кроме того, изменили тактику передвижения средств артиллерии.

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"Теперь их не тянут за грузовиком на прицепе, а перевозят тентованные тягачи", - написал он.

Андрющенко добавил, что в приазовскую часть Мариупольского района прибыли дополнительные мобилизованные оккупанты. Возобновлена ежедневная тренировка на полигоне в районе поселка Бабах-Тарама

Также, по его словам, фиксируется высокая активность работы авиации.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Военная техника Война России против Украины

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