В Мариуполе россияне снесли многоэтажку, в подвале которой были тела погибших — советник мэра

8 марта, 13:29
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В Мариуполе снесли многоэтажку (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе снесли многоэтажку (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе россияне снесли многоэтажку, в подвале которой были тела погибших, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в среду, 8 марта, в Telegram.

По его словам, в подвале дома по адресу Новороссийска 16 было 200 тел погибших мариупольцев.

«Из подвала извлекли лишь около 70 тел. Только те, что были целыми. Все остальное в строительном мусоре. Этого дома (как и соседних) больше нет. Однако свидетели остались. Зло должно быть наказано», — написал он.

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Андрющенко добавил, что тот, кто демонтировал дома, должен нести такую же ответственность, как убийцы-оккупанты.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе заметили российское оружие образцов 1939 года, оккупанты размещают его вокруг города.

https://www.youtube.com/watch?v=xjhPSrBhVmk
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Снос домов Война России против Украины

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