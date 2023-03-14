В Мариуполе оккупанты разослали студентам требование срочно стать на «военный учет» 14 марта, 13:35 Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты разослали студентам требование срочно стать на «военный учет».

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram во вторник, 14 марта.

«В Мариуполе студентам вузов в оккупации разослали требование срочно стать на военный учет», — написал он.

Видео дня

Также, по его словам, из-за отсутствия финансирования оккупанты не проводят ремонты и строительство.

«Ничего не происходит. Потому центральный Проспект Мира сохраняет все последствия российской оккупации. Как военной, так и гражданской», — написал он.

13 марта в Мариуполе прогремели три взрыва. В результате российские военные подняли в воздух авиацию.

11 марта горсовет Мариуполя сообщал, что в городе зафиксировали два попадания, предположительно, по местонахождению оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для ВСУ.