«Пушечное мясо». Россия перебросила в Мариуполь много молодых срочников, в городе увеличилось количество кадыровцев — советник мэра 24 февраля, 14:37 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия перебросила в Мариуполь много молодых срочников, в городе увеличилось количество кадыровцев, сообщил советник мэра Петр Андрющенко в пятницу, 24 февраля, в Telegram.

«Большое количество молодых военных оккупантов прибыло в город. 19-20 лет. Местным рассказывают, что проходят срочную службу. Россия бросает детей на пушечное мясо», – написал он.

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По его словам, в Мариуполе фиксируют увеличение присутствия кадыровцев.

"По меньшей мере две базы на территории города. По признакам и шевронам, как часть росгвардии», — написал он.

В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом.

Также в этот день мэрия Мариуполя сообщала об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.



Ночью 21 февраля в Мариуполе прогремели 12 взрывов, известно о попадании в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя уже доступно для защитников Украины.