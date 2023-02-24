«Пушечное мясо». Россия перебросила в Мариуполь много молодых срочников, в городе увеличилось количество кадыровцев — советник мэра
Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Россия перебросила в Мариуполь много молодых срочников, в городе увеличилось количество кадыровцев, сообщил советник мэра Петр Андрющенко в пятницу, 24 февраля, в Telegram.
«Большое количество молодых военных оккупантов прибыло в город. 19-20 лет. Местным рассказывают, что проходят срочную службу. Россия бросает детей на пушечное мясо», – написал он.
По его словам, в Мариуполе фиксируют увеличение присутствия кадыровцев.
"По меньшей мере две базы на территории города. По признакам и шевронам, как часть росгвардии», — написал он.
В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом.
Также в этот день мэрия Мариуполя сообщала об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.
Ночью 21 февраля в Мариуполе прогремели 12 взрывов, известно о попадании в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.
Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя уже доступно для защитников Украины.