Не только «зубы дракона». В Мариуполе оккупанты запустили производство бетонных оборонных сооружений — советник мэра 6 апреля, 13:30 Оккупированный Мариуполь (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе российские оккупанты запустили производство бетонных оборонительных сооружений, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в четверг, 6 апреля.

По его словам, россияне начали перевозить больше "зубов дракона".

"Кроме того, запустили на бетонных заводах производство в Мариуполе. Снова. К зубам дракона также добавились бетонные укрепления для блиндажей», — написал он в Telegram.

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Андрющенко заявил, что все это частично составляют в районе перекрестка ул. Куприна и проспекта Мира, а также «челночным способом» перевозят по маршрутам Мариуполь-Мангуш-Беряднский или Мариуполь-Никольское-с. Розовка (Запорожье).

Российские оккупанты установили в Крыму противотанковые «зубы дракона».

Эта линия укреплений находится на узком перешейке, соединяющем Керченский полуостров с основной частью Крыма. Она расположена на участке между селами Батальное и Приморское.