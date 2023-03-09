После «бавовны». В Мариуполе оккупанты перегруппировались и вывели свои логистические центры за пределы города — мэр 9 марта, 14:53 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты перегруппировались и вывели свои логистические центры за пределы города, это произошло после нескольких случаев «бавовни», заявил мэр города Вадим Бойченко в четверг, 9 марта.

«После „бавовны“ в Мариуполе, понятно, что они перегруппировались, и свои логистические центры, полигоны они вывели за пределы города, потому что город уже стал опасным», — сказал он на брифинге.

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По словам Бойченко, оккупанты считали Мариуполь тылом.

«Мы видим, что количество военных в городе уменьшилось», — сказал мэр.

В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом.

Также в этот день мэрия Мариуполя сообщала об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.



Ночью 21 февраля в Мариуполе прогремели 12 взрывов, известно о попадании в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя уже доступно для защитников Украины.