Вблизи Мариуполя российские оккупанты установили «зубы дракона»

28 марта, 17:52
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Вблизи Мариуполя оккупанты установили «зубы дракона» (Фото:t.me/mariupolrada)

Вблизи Мариуполя оккупанты установили «зубы дракона» (Фото:t.me/mariupolrada)

Вблизи Мариуполя российские оккупанты установили «зубы дракона», сообщил Мариупольский горсовет во вторник, 28 марта в Telegram.

"Это зубы дракона. Их российские оккупанты поставили за Мариуполем, в сторону Бердянска. Так глубокий тыл превращается в оборону линию», — говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ.

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«Но не учли одно — это их не спасет», — говорится в сообщении.

Российские оккупанты установили в Крыму противотанковые «зубы дракона».

Эта линия укреплений находится на узком перешейке, соединяющем Керченский полуостров с основной частью Крыма. Она расположена на участке между селами Батальное и Приморское.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Оккупант Война России против Украины

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