Российские оккупанты стягивают живую силу в Мариуполь — советник мэра

24 мая, 12:27
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В Мариуполь оккупанты стягивают живую силу (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполь оккупанты стягивают живую силу (Фото:t.me/andriyshTime)

Российские оккупанты стягивают живую силу в Мариуполь, об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в среду, 24 мая.

«Опять наблюдаем определенное стягивание живой силы в Мариуполь с полигонов района», — написал он.

По его словам, глобальное движение в сторону Бердянска и Пологов значительно замедлилось.

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«Ощущение активного режима ожидания», — заявил он.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1661304533459271682
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Ранее Андрющенко сообщал, что в Мариуполе фиксируют движение грузовиков с ракетами для систем ПВО.

В ночь на понедельник, 22 марта, в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.

Поздно вечером 21 мая также были слышны взрывы в Никольском под Мариуполем.

Войска РФ укрепляются в Мариуполе на фоне заявлений о скором начале контрнаступления ВСУ.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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