Российские оккупанты стягивают живую силу в Мариуполь — советник мэра
В Мариуполь оккупанты стягивают живую силу (Фото:t.me/andriyshTime)
Российские оккупанты стягивают живую силу в Мариуполь, об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в среду, 24 мая.
«Опять наблюдаем определенное стягивание живой силы в Мариуполь с полигонов района», — написал он.
По его словам, глобальное движение в сторону Бердянска и Пологов значительно замедлилось.
«Ощущение активного режима ожидания», — заявил он.
Ранее Андрющенко сообщал, что в Мариуполе фиксируют движение грузовиков с ракетами для систем ПВО.
В ночь на понедельник, 22 марта, в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.
Поздно вечером 21 мая также были слышны взрывы в Никольском под Мариуполем.
Войска РФ укрепляются в Мариуполе на фоне заявлений о скором начале контрнаступления ВСУ.