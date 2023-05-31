Танки и системы ПВО. Российские оккупанты начали стягивать в Мариуполь старую военную технику — советник мэра

31 мая, 12:09
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Россияне стягивают в Мариуполь старую военную технику (Фото:t.me/andriyshTime)

Россияне стягивают в Мариуполь старую военную технику (Фото:t.me/andriyshTime)

После взрывов в Юрьевке российские оккупанты начали стягивать в Мариуполь старую военную технику, об этом в среду, 31 мая сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Еще одни прямые последствия „воскресной бавовни“. Оккупанты начали стягивать на замену „уставшей“ другую технику. Старое дерьмо Т-62 вместо потерянных Т-72», — написал он в Telegram.

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По его словам, также оккупанты стягивают системы ПВО (Бук) и живую силу.

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«Пока живая сила направляется в направлении Мангуша и Бердянска», — подчеркнул он.

В оккупированных Бердянске Запорожской области и Мариуполе Донецкой области вечером в воскресенье, 28 мая, слышали звуки взрывов. Предварительно сообщалось о прилетах в места базирования россиян.

Оккупанты всю ночь вывозили своих убитых и раненых с места попадания.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Военная техника Война России против Украины

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