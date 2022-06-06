На территории бывшего пивзавода. В Мариуполе российские военные создали «кладбище автомобилей» — видео
Оккупанты создали «кладбище автомобилей» (Фото:t.me/andriyshTime)
Российские военные создали в Мариуполе «кладбище автомобилей», сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко.
«Мариуполь. Кладбище автомобилей. Рынок Азовский и территория бывшего пивзавода на Левобержье. В свободном доступе для посещения и обзора», — написал он в Telegram.
По его словам, уцелевшие автомобили хранят отдельно.
«Там опознать и забрать автомобиль можно исключительно через „решал“ от оккупационных властей», — заявил он.
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