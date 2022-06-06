На территории бывшего пивзавода. В Мариуполе российские военные создали «кладбище автомобилей» — видео

6 июня, 14:29
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Оккупанты создали «кладбище автомобилей» (Фото:t.me/andriyshTime)

Оккупанты создали «кладбище автомобилей» (Фото:t.me/andriyshTime)

Российские военные создали в Мариуполе «кладбище автомобилей», сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Кладбище автомобилей. Рынок Азовский и территория бывшего пивзавода на Левобержье. В свободном доступе для посещения и обзора», — написал он в Telegram.

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По его словам, уцелевшие автомобили хранят отдельно.

«Там опознать и забрать автомобиль можно исключительно через „решал“ от оккупационных властей», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=djGK0qVoPMM&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Автомобиль Мариуполь Война России против Украины

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