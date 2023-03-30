Российские оккупанты разместили систему зарядки ПВО в центре Мариуполя — советник мэра 30 марта, 15:58 Система зарядки ПВО в центре Мариуполя (Фото:t.me/andriyshTime)

Российские оккупанты разместили систему зарядки ПВО в центре Мариуполя, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в четверг, 30 марта.

"Никогда не было и вот опять. Мариуполь. Система подзарядки ПВО просто запаркована посреди центрального проспекта города», — написал он.

Также, по его словам, оккупанты разыскивают членов мариупольского сопротивления.

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В Мариупольском горсовете сообщали, что вблизи Мариуполя российские оккупанты поставили «зубы дракона».

В горсовете подчеркнули, что захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ.