Пытаются скрыть преступления. В Мариуполе оккупанты разбирают завалы драмтеатра, тела погибших вывозят грузовиками — советник мэра
Разбомбленный театр в Мариуполе (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
В Мариуполе российские оккупанты разбирают завалы Драматического театра, тела погибших вывозят грузовиками.
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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Оккупанты продолжают разборы завалов Драматического театра. Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма», – написал он.
По его словам, территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным.
"Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается", - написал он.
Авиация оккупантов разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии было около 1300 человек.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в театре погибли около 300 человек.
В расследовании информагентства Associated Press сообщалось, что в результате удара России по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек.
Оккупанты заявили, что в драмтеатре Мариуполя погибли якобы 12 человек.
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