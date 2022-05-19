Пытаются скрыть преступления. В Мариуполе оккупанты разбирают завалы драмтеатра, тела погибших вывозят грузовиками — советник мэра

19 мая, 15:28
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Разбомбленный театр в Мариуполе (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Разбомбленный театр в Мариуполе (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В Мариуполе российские оккупанты разбирают завалы Драматического театра, тела погибших вывозят грузовиками.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Оккупанты продолжают разборы завалов Драматического театра. Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма», – написал он.

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По его словам, территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным.

https://www.youtube.com/watch?v=2hbCa-rCzIc&t=2s

"Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается", - написал он.

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Авиация оккупантов разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии было около 1300 человек.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в театре погибли около 300 человек.

В расследовании информагентства Associated Press сообщалось, что в результате удара России по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек.

Оккупанты заявили, что в драмтеатре Мариуполя погибли якобы 12 человек.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Театр Война России против Украины

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