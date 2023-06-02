В захваченном Мариуполе появились объявления об «эвакуации» 2 июня, 23:37 Российские оккупанты в Мариуполе боятся контрнаступления защитников Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты собираются «эвакуировать» жителей временно захваченного Мариуполя, сообщает Мариупольский горсовет в Telegram в пятницу, 2 июня.

Горсовет опубликовал фото «объявления» оккупантов в так называемом микрорайоне Невский, в котором сказано, что террористы составляют «списки на эвакуацию» перед «активизацией боевых действий». Оккупанты утверждают, что якобы готовы «эвакуировать» «добропорядочных жителей».



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«Кроме того, в сообщении сказано о необходимости жителям оплатить коммунальные счета. За неуплату угрожают административной ответственностью. Даже перед бегством оккупанты думают о том, как получить хоть какие-то деньги», — отметили в горсовете.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко ранее писал, что построенный российскими оккупантами Невский стоит на пути отступления россиян из Мариуполя. При этом в зданиях нет подвалов.



Предварительно, из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя, в городе погибли не менее 25 тысяч жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах в окрестностях города.



По данным Associated Press, в конце прошлого года в Мариуполе обнаружили более 10 тысяч новых могил.