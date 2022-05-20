Педагогам угрожают. В Мариуполе оккупанты принуждают к сотрудничеству учителей и планируют полностью русифицировать учебу — советник мэра 20 мая, 16:48 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты устроили «организационно -методическое собрание» учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе.

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты в течение мая собираются запустить четыре школы.

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«Глобального выбора педагогам уже не оставляют, прямо и косвенно угрожают «негативными» последствиями от фильтрационных лагерей до ограничения гуманитарной помощи», — написал он.

Чиновник заявил, что с сентября система образования в Мариуполе "полностью переходит на российские стандарты и российские программы".

«В школах будут преподавать всего три предмета – русский язык/литература; история россии, математика», – написал он.

По его словам, математика будет преподаваться как для уничтожения украинского языка.

"Оказалось, что мариупольские дети не понимают математические термины на русском, поэтому именно для адаптации в обучении будут преподавать математику", - написал он.

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