Учат ненависти. В Мариуполе оккупанты приходят в школы и приносят с собой оружие 12 мая, 09:05 Оккупанты в одной из школ Мариуполя (Фото:t.me/mariupolrada)

В Мариуполе в школы приходят российские оккупанты, приносят с собой оружие и учат украинских детей ненависти.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета Telegram.

«В школы приходят оккупанты и приносят с собой оружие. Так проходят так называемые «уроки мужества», - говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что на таких «уроках» рассказывают детям о дронах, которыми убивают украинцев. К тому же еще и одевают некоторых детей в российское военное эпикирование с георгиевской лентой.

По словам мэра Вадима Бойченко, в оккупированном Мариуполе находится около 10 тысяч детей, а россияне совершают над ними настоящее психологическое насилие, учат их ненависти.

«Только когда город вернется в Украину, дети снова будут в безопасности», — написал он.