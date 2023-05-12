Учат ненависти. В Мариуполе оккупанты приходят в школы и приносят с собой оружие
Оккупанты в одной из школ Мариуполя (Фото:t.me/mariupolrada)
В Мариуполе в школы приходят российские оккупанты, приносят с собой оружие и учат украинских детей ненависти.
Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета Telegram.
«В школы приходят оккупанты и приносят с собой оружие. Так проходят так называемые «уроки мужества», - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что на таких «уроках» рассказывают детям о дронах, которыми убивают украинцев. К тому же еще и одевают некоторых детей в российское военное эпикирование с георгиевской лентой.
По словам мэра Вадима Бойченко, в оккупированном Мариуполе находится около 10 тысяч детей, а россияне совершают над ними настоящее психологическое насилие, учат их ненависти.
«Только когда город вернется в Украину, дети снова будут в безопасности», — написал он.