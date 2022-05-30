«Тенденция геноцида набирает обороты». Оккупанты обустроили фильтрационные лагеря на границе России с Эстонией — советник мэра Мариуполя

30 мая, 11:57
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Российский оккупант в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты обустраивают фильтрационные лагеря непосредственно в России в районе пунктов перехода государственной границы страны-агрессора с Эстонией.

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«Поступили первые свидетельства об обустройстве фильтрационных лагерей непосредственно в России в районе пунктов перехода государственной границы России с Эстонией», — написал он.

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По его словам, попавшие в такой лагерь мариупольцы впервые две недели назад рассказывают, что «лагерь в Безымянном Новоазовского района выглядит детской игрой по сравнению с пограничным российским».

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"Тенденция настоящего геноцида набирает обороты. Потому, мариупольцы. Те что пытаются сбежать из россии – будьте бдительны. Используйте другие пути побега, в частности через Беларусь и Грузию», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=bKr5LzWBhr4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Эстония Война России против Украины

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