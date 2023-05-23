В Мариуполе фиксируют движение грузовиков оккупантов с ракетами для систем ПВО — советник мэра
Движение грузовиков оккупантов в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)
В Мариуполе фиксируют движение грузовиков с ракетами для систем ПВО, сообщил советник мэра Петр Андрющенко во вторник, 23 мая.
«Фиксируем несколько грузовиков с ракетами для систем ПВО», — написал он в Telegram.
По его словам, после активной, но безрезультатной попытки избежать «бавовни», оккупанты вынуждены пополнять запас и перезагружать.
В ночь на понедельник, 22 марта, в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.
Поздно вечером 21 мая также были слышны взрывы в Никольском под Мариуполем.
Войска РФ укрепляются в Мариуполе на фоне заявлений о скором начале контрнаступления ВСУ.