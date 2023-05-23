В Мариуполе фиксируют движение грузовиков оккупантов с ракетами для систем ПВО — советник мэра 23 мая, 13:16 Движение грузовиков оккупантов в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе фиксируют движение грузовиков с ракетами для систем ПВО, сообщил советник мэра Петр Андрющенко во вторник, 23 мая.

«Фиксируем несколько грузовиков с ракетами для систем ПВО», — написал он в Telegram.

По его словам, после активной, но безрезультатной попытки избежать «бавовни», оккупанты вынуждены пополнять запас и перезагружать.

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В ночь на понедельник, 22 марта, в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.

Поздно вечером 21 мая также были слышны взрывы в Никольском под Мариуполем.

Войска РФ укрепляются в Мариуполе на фоне заявлений о скором начале контрнаступления ВСУ.