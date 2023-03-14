«Роют окопы». Российские оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь — Донецк — советник мэра 14 марта, 10:11 Российские войска начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь — Донецк (Фото:t.me/andriyshTime)

Российские оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь — Донецк, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во вторник, 14 марта.

По его словам, войска РФ начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь — Донецк в районе села Гранитное, а также возле виадука, соединяющего трассы из Донецка на Бердянск и Мариуполь.

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«Роют окопы усиленно. Ручками. "Никакой паники нет" теперь и в направлении Донецка», — написал Андрющенко в Telegram.

Фото: t.me/andriyshTime

Фото: t.me/andriyshTime

13 марта в Мариуполе прогремели три взрыва. В результате российские военные подняли в воздух авиацию.

11 марта горсовет Мариуполя сообщал, что в городе зафиксировали два попадания, предположительно, по местонахождению оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для ВСУ.