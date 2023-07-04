При загадочных обстоятельствах. В Мариуполе за две недели нашли убитыми восемь российских оккупантов 4 июля, 14:45 В Мариуполе найдено восемь убитых российских военных (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Во временно оккупированном Мариуполе при загадочных обстоятельствах погибают российские военные.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет в Telegram во вторник, 4 июля.

В ведомстве заявили, что за последние две недели в разных районах Мариуполя было найдено восемь убитых военных.

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«Шестеро из них были зарезаны, двое — застрелены в затылок. Об этом, по информации Telegram-канала, рассказал российский офицер, который сейчас находится в оккупированном Мариуполе», — говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника. По словам оккупантов, они видят, что в мариупольцы их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители.

«И неудивительно, мариупольцы не рады российским оккупантам и ждут Украину», — добавили в горсовете.

В Мариуполе в пятницу, 23 июня, партизаны ликвидировали четырех российских офицеров.