В Мариуполе летом партизанам удалось ликвидировать более 20 российских оккупантов 5 сентября, 07:52 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе летом партизанам удалось ликвидировать 21 российского военного.

Об этом сообщили в движении Мариуполь. Сопротивление в Telegram в понедельник, 4 сентября.

Партизаны заявили, что российские источники подтверждают гибель еще пяти оккупантов, которые после отравления алкоголем были утоплены.



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В сопротивлении подчеркнули, что эти данные приведены без учета «бавовны» в Юрьевке.



В конце мая сообщалось, что в Юрьевке под удар попал лагерь Солнечный, где базировались российские военные. Оккупанты всю ночь вывозили своих убитых и раненых с места попадания.

14 августа после удара по военной базе россиян в селе Юрьевка в мариупольскую больницу привезли 50 раненых оккупантов.

