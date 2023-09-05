В Мариуполе летом партизанам удалось ликвидировать более 20 российских оккупантов
Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Во временно оккупированном Мариуполе летом партизанам удалось ликвидировать 21 российского военного.
Об этом сообщили в движении Мариуполь. Сопротивление в Telegram в понедельник, 4 сентября.
Партизаны заявили, что российские источники подтверждают гибель еще пяти оккупантов, которые после отравления алкоголем были утоплены.
В сопротивлении подчеркнули, что эти данные приведены без учета «бавовны» в Юрьевке.
В конце мая сообщалось, что в Юрьевке под удар попал лагерь Солнечный, где базировались российские военные. Оккупанты всю ночь вывозили своих убитых и раненых с места попадания.
14 августа после удара по военной базе россиян в селе Юрьевка в мариупольскую больницу привезли 50 раненых оккупантов.