В Мариуполе летом партизанам удалось ликвидировать более 20 российских оккупантов

5 сентября, 07:52
Поделиться:
Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе летом партизанам удалось ликвидировать 21 российского военного.

Об этом сообщили в движении Мариуполь. Сопротивление в Telegram в понедельник, 4 сентября.

Партизаны заявили, что российские источники подтверждают гибель еще пяти оккупантов, которые после отравления алкоголем были утоплены.

Видео дня

В сопротивлении подчеркнули, что эти данные приведены без учета «бавовны» в Юрьевке.

Читайте также:

В конце мая сообщалось, что в Юрьевке под удар попал лагерь Солнечный, где базировались российские военные. Оккупанты всю ночь вывозили своих убитых и раненых с места попадания.

14 августа после удара по военной базе россиян в селе Юрьевка в мариупольскую больницу привезли 50 раненых оккупантов.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Партизаны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X