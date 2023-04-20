В Мариуполе коллаборанты не могут запустить ММК им. Ильича — советник мэра

20 апреля, 08:23
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Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе коллаборанты не могут запустить ММК им. Ильича, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Колоборанты наконец признали, что запустить ММК им. Ильича (разве только Ильича?!) они не могут», — написал он.

По словам Андрющенко, один из руководителей-предателей, возглавляющий управление персонала Ильича при оккупантах Николай Решинский заявил, что им нужно 2900 человек на разбор завалов, а их нет. Также оккупантам нужно еще 300 человек на охрану.

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Чиновник заявил, что почти через год все обещания оккупантов «превратились в тыкву».

Летом военные РФ использовали жителей Мариуполя для разминирования металлургического комбината имени Ильича. В результате по меньшей мере десять человек погибли.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Мариупольский меткомбинат им. Ильича Война России против Украины

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