Оккупанты продолжают издеваться. Жители Мариуполя с апреля не имеют доступа к питьевой воде и пище — мэр
Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Жители Мариуполя с апреля не имеют доступа к питьевой воде и пище.
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Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.
«Вчера мариупольцы сообщили нам о том, что над ними продолжают издеваться: привезенную питьевую воду они просто так не отдают, а хотят, чтобы мариупольцы пошли разбирать завалы и помогали им прятать эти военные преступления», — сказал он.
По его словам, «мариупольцы сегодня работают за воду».
«С апреля мариупольцы не имеют доступа к еде и нет, как мы видим, питьевой воды», — сказал он.
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