Оккупанты продолжают издеваться. Жители Мариуполя с апреля не имеют доступа к питьевой воде и пище — мэр

1 июня, 12:48
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Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жители Мариуполя с апреля не имеют доступа к питьевой воде и пище.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.

«Вчера мариупольцы сообщили нам о том, что над ними продолжают издеваться: привезенную питьевую воду они просто так не отдают, а хотят, чтобы мариупольцы пошли разбирать завалы и помогали им прятать эти военные преступления», — сказал он.

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По его словам, «мариупольцы сегодня работают за воду».

«С апреля мариупольцы не имеют доступа к еде и нет, как мы видим, питьевой воды», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=2dPYjPhtw8Q&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Вода Война России против Украины

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