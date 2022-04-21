Грузовиками привозят тела. Под Мариуполем нашли 30-метровую братскую могилу, вырытую оккупантами — мэр 21 апреля, 10:46 Цей матеріал також доступний українською Под Мариуполем нашли 30-метровую братскую могилу, вырытую оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что местные обнаружили под Мариуполем новую 30-метровую братскую могилу, вырытую оккупантами.

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«Наши местные рассказали, что сегодня у Мангуша они (российские оккупанты — ред.) вырыли 30 метров братской могилы и грузовиками привозят тела, которые пытаются скрыть там», — сказал он.

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По его словам, цель оккупантов — скрыть все преступления, которые они совершили на территории Мариуполя.

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Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя. Работа коридора 20 апреля была сорвана из-за российских обстрелов.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушено российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердил, что вместе с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком готов прибыть в Мариуполь для переговоров с российской стороной по поводу эвакуации защитников города и мирных жителей.



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