«Напуганные и уставшие». За сутки из Мариуполя выезжают около сотни мирных жителей — мэр 13 июня, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Драматический театр в Мариуполе (Фото:REUTERS/Stringer)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что около 70−120 мирных жителей Мариуполя за сутки могут быть эвакуированы из города на подконтрольную Украине территорию.

По его словам, сегодня почти нет возможности уехать из Мариуполя.

«Сегодня почти нет такой возможности ( уехать – ред). Сегодня идет эвакуация не так многочисленно, как это было раньше. То есть, сегодня на подконтрольную часть нашего государства выезжают в сутки где-то 70-120 наших мариупольцев. Но они едут, они напуганы и уставшие», - сказал он в эфире национального телемарафона.

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По его словам, ситуация в Мариуполе очень сложная.

«Оккупанты держат в плену 120 тысяч местного населения. Город был закрыт на так называемый карантин», — сказал он.

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