Уничтожили каждый второй дом. В Мариуполе оккупанты разрушили 400 многоэтажек, чтобы скрыть свои военные преступления — мэр 9 марта, 17:20 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты разрушили 400 многоэтажек для того, чтобы скрыть свои военные преступления.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в четверг, 9 марта во время брифинга.

По его словам, за два месяца плотного огня войска РФ уничтожили каждое второе многоэтажное здание.

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«Таких многоэтажек 1800 в городе Мариуполе. Государство-террорист определило 934 здания, которые сегодня сносят… 400 таких домов они уже убрали, то есть скрыли свое военное преступление», — сказал Бойченко.

Глава города добавил, что захватчики, боясь украинского контрнаступления, уничтожают следы своих преступлений - сносят расстрелянные и разбомбленные дома, в которых были тела погибших.

«Они работают и днем, и ночью…Потому что понимают, что мы уже приближаемся, что будем возвращать город, что будет контрнаступление», – сказал он.

Бойченко добавил, что 50% города больше не существует.

В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом.

Также в этот день мэрия Мариуполя сообщала об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.



Ночью 21 февраля в Мариуполе прогремели 12 взрывов, известно о попадании в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя уже доступно для защитников Украины.