Новый акт саботажа. В оккупированном Мариуполе вывели из строя строительную технику россиян — советник мэра 3 августа, 09:44 Технику оккупантов вывели из строя (Фото:https://t.me/andriyshTime)

В оккупированном Мариуполе вывели из строя строительную технику россиян.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в четверг, 3 августа.

По его словам, Мариупольское сопротивление отчитывается об очередном акте саботажа.

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Андрющенко заявил, что речь идет о выводе из строя строительной техники, задействованной оккупантами в том числе в строительстве укреплений вокруг города.

«Саботаж шагает по Мариуполю, приближая деоккупацию», — добавил он.



Ранее в оккупированном Мариуполе отравили российских офицеров, двое умерли, 15 попали в больницу. Оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище.