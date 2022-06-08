«Медицинский коллапс». В Мариуполе катастрофически не хватает врачей — советник мэра

8 июня, 13:28
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Разрушенное здание в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенное здание в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе катастрофически не хватает врачей, оккупанты уговаривают вернуться к работе пенсионеров старше 80 лет.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

«Мариуполь. Медицинский коллапс. Несмотря на красивые картинки пропагандистов, в городе катастрофически не хватает врачей. Уже начали уговаривать вернуться к работе пенсионеров 80+», — написал он.

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По его словам, речь идет даже о терапевтах.

«Поэтому до бесконечности можно говорить, что в городе нет угрозы эпидемии, что жизнь улучшилась. Но табло говорит об обратном», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=djGK0qVoPMM&t=2s

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Есть информация, что в городе распространяется холера.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Врачи Война России против Украины

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