«Медицинский коллапс». В Мариуполе катастрофически не хватает врачей — советник мэра 8 июня, 13:28 Цей матеріал також доступний українською Разрушенное здание в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе катастрофически не хватает врачей, оккупанты уговаривают вернуться к работе пенсионеров старше 80 лет.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

«Мариуполь. Медицинский коллапс. Несмотря на красивые картинки пропагандистов, в городе катастрофически не хватает врачей. Уже начали уговаривать вернуться к работе пенсионеров 80+», — написал он.

Видео дня

По его словам, речь идет даже о терапевтах.

«Поэтому до бесконечности можно говорить, что в городе нет угрозы эпидемии, что жизнь улучшилась. Но табло говорит об обратном», — написал он.



6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Есть информация, что в городе распространяется холера.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.