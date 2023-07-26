В оккупированном Мариуполе появился «рынок рабов» — советник мэра

26 июля, 12:10
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Оккупированный Мариуполь (Фото:https://t.me/andriyshTime)

Оккупированный Мариуполь (Фото:https://t.me/andriyshTime)

Во временно оккупированном Мариуполе появился «рынок рабов», заявил советник мэра города Петр Андрющенко в среду, 26 июля.

На «рынке» стоят люди, которые нанимаются на работу.

«Рынок рабов в Мариуполе. Без шуток. Напротив площади Свободы по пр. Мира каждый день можно купить себе раба. С утра», — написал он.

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По его словам, ранее на этом месте собирались мариупольцы, но теперь есть оккупанты.

«От 2,5 тысяч день. Любые вещи. Почти. Жданов 2023. Прыжок в имперское прошлое», — написал он.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1684132208477454336?s=20

Андрющенко заявлял, что в оккупированном Мариуполе более 10 тысяч гражданских арестованы россиянами, места их содержания или дальнейшая судьба неизвестны.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Рабы Война России против Украины

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