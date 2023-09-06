Российские оккупанты строят укрепления вблизи Мариуполя — советник мэра

6 сентября, 10:00
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Передвижение оккупантов по Мариуполю (Фото:https://t.me/andriyshTime)

Передвижение оккупантов по Мариуполю (Фото:https://t.me/andriyshTime)

Российские оккупанты строят укрепления вблизи Мариуполя, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в среду, 6 сентября.

По его словам, оккупанты строят и обустраивают укрепления в районе села Никольское в сторону Розовки. В частности, обустраивают блиндажи.

Андрющенко добавил, что кроме того, военную технику вновь перемещают в гражданских грузовиках, сразу маскируя под «деревья». Это пока характерно исключительно для Никольского района.

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«Продолжаем фиксацию перемещений и дислокации», — написал он в Telegram.

Мариуполь. Сопротивление сообщало, что во временно оккупированном Мариуполе летом партизанам удалось ликвидировать 21 российского военного.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Оккупант Война России против Украины

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