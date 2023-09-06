Российские оккупанты строят укрепления вблизи Мариуполя — советник мэра 6 сентября, 10:00 Передвижение оккупантов по Мариуполю (Фото:https://t.me/andriyshTime)

Российские оккупанты строят укрепления вблизи Мариуполя, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в среду, 6 сентября.

По его словам, оккупанты строят и обустраивают укрепления в районе села Никольское в сторону Розовки. В частности, обустраивают блиндажи.

Андрющенко добавил, что кроме того, военную технику вновь перемещают в гражданских грузовиках, сразу маскируя под «деревья». Это пока характерно исключительно для Никольского района.

Видео дня

«Продолжаем фиксацию перемещений и дислокации», — написал он в Telegram.

Мариуполь. Сопротивление сообщало, что во временно оккупированном Мариуполе летом партизанам удалось ликвидировать 21 российского военного.