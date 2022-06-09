Оккупанты остановили фильтрацию внутри Мариуполя, людей отправляют в села — советник мэра

9 июня, 10:56
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты остановили фильтрацию внутри Мариуполя, людей отправляют в села.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, теперь все, кто не прошел фильтрацию, должны организованными автобусами ехать в фильтрационные лагеря в села Никольское или Безыменное. Там нужно ожидать по несколько дней фильтрации с риском быть депортированным в Россию.

Видео дня
Читайте также:
Риск «взрывной» эпидемии. Превращенный в гетто Мариуполь оказался на пороге вспышки холеры — что об этом известно

Андрющенко заявил, что самостоятельно можно пройти фильтрацию, выехав автомобилем в город Докучаевск Донецкой области, но получение пропуска на перемещение в оккупационной комендатуре Мариуполя займет от недели.

«Де-факто город остается закрытым на выезд даже в россию», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=D9dzfRLkiLA&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Оккупант Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X