Оккупанты остановили фильтрацию внутри Мариуполя, людей отправляют в села — советник мэра
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты остановили фильтрацию внутри Мариуполя, людей отправляют в села.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, теперь все, кто не прошел фильтрацию, должны организованными автобусами ехать в фильтрационные лагеря в села Никольское или Безыменное. Там нужно ожидать по несколько дней фильтрации с риском быть депортированным в Россию.
Андрющенко заявил, что самостоятельно можно пройти фильтрацию, выехав автомобилем в город Докучаевск Донецкой области, но получение пропуска на перемещение в оккупационной комендатуре Мариуполя займет от недели.
«Де-факто город остается закрытым на выезд даже в россию», — написал он.
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