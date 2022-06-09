Оккупанты остановили фильтрацию внутри Мариуполя, людей отправляют в села — советник мэра 9 июня, 10:56 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты остановили фильтрацию внутри Мариуполя, людей отправляют в села.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, теперь все, кто не прошел фильтрацию, должны организованными автобусами ехать в фильтрационные лагеря в села Никольское или Безыменное. Там нужно ожидать по несколько дней фильтрации с риском быть депортированным в Россию.

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Андрющенко заявил, что самостоятельно можно пройти фильтрацию, выехав автомобилем в город Докучаевск Донецкой области, но получение пропуска на перемещение в оккупационной комендатуре Мариуполя займет от недели.

«Де-факто город остается закрытым на выезд даже в россию», — написал он.

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