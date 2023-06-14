«Быстрый режим». Российские оккупанты разработали план эвакуации из Мариуполя — советник мэра 14 июня, 12:16 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Российские оккупанты подготовили план эвакуации из Мариуполя, который используют во время деоккупации города украинскими военными, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

«План эвакуации разработан, оккупационные власти не держат это в секрете на самом деле. Но официально „власть“ молчит, „паники нет“. Как всегда, все молчат, и если будет какая-то эвакуация, то она будет происходить в быстром режиме», — сказал он в эфире Радио Свободы.

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Андрющенко говорит, что оккупационные власти собираются эвакуироваться сначала в Новоазовск, «а в случае чего, если этого будет не хватать, то будут везти в Таганрог и дальше в Ростов-на-Дону».

«Речь идет и о гражданском населении также, но мы должны понимать — гражданское население то, которое хочет уехать. Речь идет о тех, кого у нас называют „почекунами“, то есть пророссийски настроенных», — сказал советник городского головы.



Андрющенко рассказал, что сейчас Мариуполь используют как транзитный пункт — через город проходит подбитая техника в направлении Новоазовского района.



«По меньшей мере 12 танков вчера было перемещено на лафетах через Мариуполь с Бердянского направления в направление Новоазовска. Мы понимаем, что в Новоазовском районе есть большое количество ремонтных баз россиян, то скорее всего она (техника — ред.) туда и едет. Кроме того, едет живая сила на БТР-ах и танки Т-62М, этот старый хлам, с награбленным, что размещено прямо поверх этой брони», — сказал он.