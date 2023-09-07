«Очень громко». Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы — советник мэра 7 сентября, 09:46 Техника оккупантов в Мариуполе (Фото:https://t.me/andriyshTime)

В четверг, 7 сентября, во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Очень громко. Два взрыва. Мангуш. Район. Громко. Взрыв», — написал он в Telegram.

По его словам, после взрывов зафиксирован пожар за Порт-Сити и в районе бетонного мини-завода.

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Андрющенко заявил, что после взрывов оккупанты подняли авиацию с Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья.

Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты строят укрепления вблизи Мариуполя. По его словам, россияне обустраивают блиндажи.