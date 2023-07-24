Самое большое за последние месяцы. В Мариуполе заметили передвижение российских оккупантов — советник мэра

24 июля, 10:55
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Передвижение оккупантов в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

Передвижение оккупантов в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

В оккупированном Мариуполе заметили передвижение российских войск, оно является крупнейшим за последние месяцы, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в понедельник, 24 июля.

«Фиксируем большое передвижение вражеских сил через Мариуполь в направлении Бердянска», — написал он в Telegram.

По его словам, зафиксировано как минимум две колонны по 30 единиц с Новоазовского направления в сторону Мангуш/Бердянск. Также заметили грузовики с БК и прицепленными пушками класса Рапира, топливозаправщики и автобусы с оккупантами.

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«Самое большое открытое перемещение за последние месяцы с начала лета», — написал он.

21 июля Андрющенко заявлял, что был зафиксирован стремительный рост движения военной техники россиян через оккупированный Мариуполь.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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