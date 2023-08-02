Цианид для врага. В оккупированном Мариуполе отравили российских офицеров, двое умерли, 15 доставлены в больницу — советник мэра 2 августа, 09:35 Последствия российских обстрелов Мариуполя (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В оккупированном Мариуполе отравили российских офицеров, двое умерли, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в среду, 2 августа.

По его словам, речь идет о новом факте саботажа группы Ї Мариупольского сопротивления.

Андрющенко заявил, что во время празднования дня ВМФ на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав оккупантов.

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В тяжелом состоянии в больницу доставили 17 российских военных, из них уже умерло двое офицеров. Судьба остальных 15 до конца не решена.

«Оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище», — написал он и добавил, что на крыс всегда достаточно яда.

Центр национального сопротивления сообщал, что украинские партизаны провели диверсионную операцию в Мариуполе.

Партизаны обезвредили три военных грузовика, повредили здание, где располагается военно-инженерное подразделение оккупантов, и вывели из строя производство «зубов дракона».