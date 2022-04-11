Залужный: Связь с защитниками Мариуполя поддерживаем, делаем возможное и невозможное 11 апреля, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Валерий Залужный (Фото:Viktor Zalevsky / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с защитниками Мариуполя поддерживают устойчивую связь.

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«Связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими город, устойчивая и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей на всех направлениях», — сообщил он в Facebook.



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10 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что с защитниками Мариуполя никто не связывается уже больше двух недель:



«Вы задумывались о том, каково здесь находиться, каково сражаться в таких условиях, что чувствуют защитники Мариуполя? Это когда тебе пишут смс „Как у тебя дела, друг?“, а ты пять минут назад положил в черный мешок побратима, которого знал семь лет. Это когда вчерашний взводник, которому 22 года, командует батальоном лучше полкана, который всю свою жизнь получал зарплату от государства… Это политики, рассказывающие, что „мы их поддерживаем, мы постоянно на связи“, но уже больше двух недель никто не поднимает трубку и никто ни с кем не общается».

Президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, благодаря этому у Украины более твердые позиции на переговорах с Россией.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами больше месяца. Россияне систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже по меньшей мере 5 тысяч человек.

По состоянию на 4 апреля в городе оставались около 130 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах. Часть мариупольцев силой вывозят на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.

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