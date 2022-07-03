Уничтожены три моряка. Советник мэра Мариуполя подтвердил подрыв на мине российского десантного катера 3 июля, 10:10 Под Мариуполем на мини взорвался российский десантный катер проекта 1176 Акула черноморского флота Д-106 (иллюстративное фото) (Фото:Черноморский флот РФ)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что 30 июня под городом на мине подорвался российский десантный катер проекта 1176 Акула черноморского флота Д-106. В результате этого уничтожены три оккупанта.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Три моряка уже поют вместе с козбзоном песни для рыб», — написал Андрющенко.

Также он рассказал, что 2 июля около 17:00 в районе Восточный на Левобережье загорелся склад СТО с награбленными оккупантами вещами. По его словам, работники российского МЧС не успели их «спасти».

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«Очередной Мариупольский окурок отплатил грабителям. Мариуполь не принимает оккупацию и начинает возмездие даже в тылу оккупантов», — заявил Андрющенко.

Ранее он сообщал, что под Мариуполем военный РФ начали проводить обыски и проверки из-за роста сопротивления населения.

Город заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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