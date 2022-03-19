Денисенко: В Мариуполе идут бои за Азовсталь, ВС РФ его почти уничтожили — видео 19 марта, 09:08 Цей матеріал також доступний українською Меткомбинату нанесен колоссальный ущерб (Фото:Неделя Мариуполя/Facebook)

Российские оккупанты нанесли массированный удар по металлургическому комбинату Азовсталь в Мариуполе.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео одного из очевидцев.

По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, в результате удара ВС РФ меткомбинат был почти уничтожен, но бои за него продолжаются.

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«Сейчас идут бои за Азовсталь. По сути, по имеющимся данным, могу сказать, что мы потеряли этого экономического гиганта. По сути, один из крупнейших металлургических заводов Европы фактически уничтожается», — рассказал он в эфире телемарафона.

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