В Мариуполе в результате бомбардировки россиянами больницы заживо сгорели 50 человек — мэр 6 апреля, 20:48 Цей матеріал також доступний українською Дом в Мариуполе, уничтоженный российским авиаударом, 4 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в результате российских бомбардировок заживо сгорели почти 50 человек. Его выступление во время круглого стола опубликовал Мариупольский горсовет.

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Бойченко напомнил, что, только по предварительным оценкам, за месяц российской блокады в Мариуполе погибли 5 тысяч человек, из них около 210 — дети. Российские оккупанты почти полностью уничтожили город, разрушили более 90% инфраструктуры, а по меньшей мере 40% не подлежит восстановлению.



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«Российские террористические войска сбросили несколько мощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы № 1. Заживо сгорели почти 50 человек. Разбомбили Драматический театр, где в то время от обстрелов скрывались более 900 человек. Это всего несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя», — рассказал мэр.

Бойченко призвал страны Евросоюза усилить санкции против России, в том числе ввести полное эмбарго на российские нефть и газ, чтобы остановить геноцид украинцев. Он также подчеркнул, что европейские страны должны отреагировать на преступления России против украинского народа.

Мариуполь находится в осаде российских оккупантов с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, большая часть инфраструктуры разрушена российскими ракетными и авиаударами. Многие не могут найти своих родных, оставшихся в городе после полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами.

По состоянию на 28 марта в Мариуполе погибли 5000 жителей. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарный груз и срывают украинские гуманитарные коридоры, при этом силой вывозя жителей города на территорию России и в оккупированные РФ районы Донбасса (по состоянию на 31 марта из Мариуполя силой вывезли по меньшей мере 45 тысяч человек). Эвакуироваться из города можно только пешком или на частном авто. В конце марта в городе в условиях гуманитарной катастрофы оставались более 100 тысяч человек.



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