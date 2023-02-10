Россияне разместили снайперов на выезде из Мариуполя — советник мэра

10 февраля, 17:20
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Российские оккупанты продолжают разрушать захваченный Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты продолжают разрушать захваченный Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ во временно оккупированном Мариуполе разместили снайперов на выезде из города из-за провала контрпартизанской деятельности вражеской ФСБ.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Очередное усиление контроля оккупантами. Теперь въезд в город вновь контролируется не просто мобильными блок-постами, а точками снайперов рядом», — говорится в сообщении.

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Андрющенко утверждает, что даже в начале российской оккупации такого не было.

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«Это безусловные последствия провала контрпартизанской деятельности ФСБ», — отметил советник мэра.

Ранее Андрющенко сообщил, что количество российских военных в районе Мариуполя выросло до 30 тысяч.

2 февраля в городе прогремела серия взрывов. Там зафиксировали «прилеты» по базам войск РФ и по системам ПВО оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/Frxshfv7YkE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Снайперы Войска РФ

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