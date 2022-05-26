В Мариуполе оккупанты готовятся расширять одну из братских могил и планируют информационную атаку на Украину — советник мэра

26 мая, 16:47
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Уничтоженные российскими оккупантами жилые дома в Мариуполе, 22 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Уничтоженные российскими оккупантами жилые дома в Мариуполе, 22 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В Мариуполе российские оккупанты готовятся расширить братскую могилу на старом кладбище Некрополь в Центральном районе. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

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Это четвертая братская могила, которую обнаружили власти Мариуполя и журналисты программы расследований Схемы. По информации Андрющенко, россияне используют предупреждения властей города об угрозе эпидемии и «фактически начали „сериал“ по центральным каналам раша-тв по сценарию „мы местные, здесь живем, мы боимся — надо перезахоронение“».

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«С места сообщают о расширении и подготовке новых рвов для захоронений. После окончания работ россияне планируют использовать это для информационной атаки на Украину, обвинив именно Украину в массовых убийствах и бесчеловечных захоронениях погибших мариупольцев», — рассказал заместитель мэра города.

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Ранее Петр Андрющенко заявил, что оккупанты установили в разбомбленном ими Мариуполе экраны, на которых транслируют свою пропаганду.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия россиян привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют украинскую гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 22 тысячи мирных жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

25 мая российские оккупанты начали выдачу своих паспортов жителям захваченного Мариуполя.

В Мариуполе люди начинают бороться за еду между собой – Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя

https://www.youtube.com/embed/2hbCa-rCzIc
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Братская могила Массовые захоронения Военные преступления РФ

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