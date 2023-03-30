Россияне проводят усиленную зачистку в Мариуполе — Андрющенко

30 марта, 22:34
Поделиться:
По его данным, оккупанты массово проверяют документы и выборочно обыскивают квартиры. (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По его данным, оккупанты массово проверяют документы и выборочно обыскивают квартиры. (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко в четверг, 30 марта, сообщил, что в городе войска РФ проводят усиленную зачистку.

«Очередная усиленная зачистка в Мариуполе. Приморский и Центральный районы», — пишет он в Telegram.

По его данным, оккупанты массово проверяют документы и выборочно обыскивают квартиры.

Видео дня

Ранее Андрющенко сообщал, что оккупанты разместили систему ПВО в центре Мариуполя.

Также в Мариупольском горсовете сообщали, что вблизи Мариуполя российские оккупанты поставили «зубы дракона».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Зачистка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X