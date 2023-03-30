Россияне проводят усиленную зачистку в Мариуполе — Андрющенко 30 марта, 22:34 По его данным, оккупанты массово проверяют документы и выборочно обыскивают квартиры. (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко в четверг, 30 марта, сообщил, что в городе войска РФ проводят усиленную зачистку.

«Очередная усиленная зачистка в Мариуполе. Приморский и Центральный районы», — пишет он в Telegram.

По его данным, оккупанты массово проверяют документы и выборочно обыскивают квартиры.

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Ранее Андрющенко сообщал, что оккупанты разместили систему ПВО в центре Мариуполя.

Также в Мариупольском горсовете сообщали, что вблизи Мариуполя российские оккупанты поставили «зубы дракона».