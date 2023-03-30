Россияне проводят усиленную зачистку в Мариуполе — Андрющенко
По его данным, оккупанты массово проверяют документы и выборочно обыскивают квартиры. (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко в четверг, 30 марта, сообщил, что в городе войска РФ проводят усиленную зачистку.
«Очередная усиленная зачистка в Мариуполе. Приморский и Центральный районы», — пишет он в Telegram.
По его данным, оккупанты массово проверяют документы и выборочно обыскивают квартиры.
Ранее Андрющенко сообщал, что оккупанты разместили систему ПВО в центре Мариуполя.
Также в Мариупольском горсовете сообщали, что вблизи Мариуполя российские оккупанты поставили «зубы дракона».