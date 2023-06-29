Жилье на костях. Россияне покупают квартиры и дома в разрушенном оккупантами Мариуполе 29 июня, 17:22 Мариуполь, Азовсталь, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Граждане РФ начали покупать дома и квартиры в почти полностью уничтоженном российскими обстрелами Мариуполе.

Об этом сообщает Бумага.

Журналисты издания поинтересовались, почему россияне хотят купить жилье именно в этом месте. В основном люди отвечали, что там «хорошая экология» и они надеются, что «город будет расцветать».

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Ищут недвижимость в Мариуполе россияне из разных регионов — Москвы, Петербурга, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода и других. Они рассматривают дома и квартиры «в любом состоянии» и готовы восстановить их после обстрелов.

Россияне готовы покупать недвижимость в Мариуполе, в частности, из-за того, что уже считают его «территорией России». Хотя именно российские войска оккупировали этот город и практически полностью разрушили его, в результате чего погибло и мирное население.

«Я считаю это хорошим вложением средств. Может быть, кому-то это покажется странным, но я верю в развитие города. Под крылом России его ждет большое будущее. Думаю, в дальнейшем он станет популярным местом для отдыха и туризма. Он имеет важное значение для нашей страны. Город — герой», — рассказала в комментарии журналистам Олеся из Омска, при этом не упомянув про жестокие военные преступления российской армии в городе.

Все ответившие журналистам покупатели недвижимости в Мариуполе выбрали этот город из-за близости к морю. Они считают, что это делает его «привлекательным для туристов».

При этом ВСУ продолжают контрнаступление на востоке Украины, продвигаясь, в том числе, к временно оккупированному Мариуполю.