Подогнали артиллерию и начали обстрел. В горсовете Мариуполя рассказали о фейковом «зеленом коридоре» россиян на 19 апреля 20 апреля, 17:12 Цей матеріал також доступний українською Здания в Мариуполе, поврежденные в результате российских обстрелов, 19 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как 19 апреля российские оккупанты обстреливали зону завода Азовсталь из артиллерии, одновременно утверждая, что они «объявили режим тишины» для эвакуации мирных жителей.

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В своем Telegram-канале Андрющенко опубликовал фото обстрелов и сообщил подробности российской провокации:



«Вчера россиянами был объявлен режим тишины для обеспечения выхода гражданского населения из укрытий на Азовстали. По маршруту условной эвакуации была согнана пресса на удаленные от завода и бесконечные километры видео о «ждем гражданских с Азовстали. В то же время была подогнана артиллерия и был начат артобстрел зоны Азовстали. В таких условиях даже при желании эвакуация гражданских была невозможна».

Видео дня

При этом в конце дня российская пропаганда врала, что «коридором» никто не воспользовался, «потому что украинские военные не пустили», подчеркнул заместитель мэра.

20 апреля украинским властям удалось достичь предварительных договоренностей с российскими оккупантами о гуманитарном коридоре из осажденного Мариуполя.

Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. В подземных укрытиях комбината находятся по меньшей мере 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя.

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Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.



Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что более 100 тысяч мирных жителей, которые остаются в Мариуполе, страдают от нехватки воды и еды.



Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Зеленский говорил, что оккупанты разрушили 95% зданий в городе.



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