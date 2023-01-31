Россия перебрасывает через Мариуполь ракетные комплексы Бук — советник мэра 31 января, 21:46 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты перебрасывают через временно оккупированный город зенитные ракетные комплексы Бук.

«Топ в перемещении техники — ЗРК Бук. Второй день подряд различные системы ПВО — Бук перемещают по Мариуполю», — сообщил он в Telegram.

Андрющенко уточнил, что в городе продолжается активное расселение российских военных в частных домах Мариупольского района. Также, по его данным, захватчики начали расставлять гусеничную и колесную военную технику по частным дворам.

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«Расселяют по 3−4 человека во всех домах по поселкам, чтобы не допускать массовое накопление. Активно расселены сегодня в с. Пановка и Новогригорьевка», — добавил советник мэра.

Ранее Андрющенко сообщил, что 24 января в оккупированном Мариуполе раздался взрыв в казарме. Там было более 200 российских оккупантов.