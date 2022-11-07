Россияне выкопали более 1 500 новых могил в районе оккупированного Мариуполя — ВВС

7 ноября, 12:45
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Драмтеатр в Мариуполе (Фото:REUTERS/Stringer)

Драмтеатр в Мариуполе (Фото:REUTERS/Stringer)

На месте массового захоронения в районе временно оккупированного Мариуполя российские оккупанты вырыли более 1500 новых могил, сообщает ВВС после анализа спутниковых снимков.

Последние спутниковые снимки показывают, что три массовых захоронения под Мариуполем в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, постоянно растут с весны.

Эксперты проанализировали снимки Старого Крыма для ВВС и пришли к выводу, что с июня там было вырыто 1500 новых могил.

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Всего, по их оценкам, с начала войны там было вырыто более 4600 могил, однако эксперты подчеркивают, что не могут знать, сколько тел захоронено в этом месте.

По данным Азова на май этого года, из-за действий россиян в Мариуполе погибли не менее 25 тысяч местных жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

https://www.youtube.com/embed/1lABjeIW8xg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Войска РФ Мангуш

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