В Мариуполе началась новая волна скрытой мобилизации, оккупанты рассылают жителям города SMS — горсовет 10 августа, 12:34 Оккупанты несут значительные потери в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе российские оккупанты начали поводить скрытую мобилизацию.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете в Telegram.

«Жители стали получать смс с якобы предложением работы в „новом подразделении“. На самом деле, людей просто собирают и отправляют на фронт. Как это делалось в Донецке», — отметили там.

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В SMS сообщении местных жителей призывают заключать контракты в армии РФ якобы с денежным вознаграждением. За детальной информацией призывают обращаться по телефону или в ближайшие комиссариат.

«Это свидетельствует о том, что у оккупантов не все так хорошо на фронте, как они это пытаются показать по своим пропаганд-каналам. Они боятся контрнаступления ВСУ и готовы использовать жителей оккупированных территорий в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции», — пояснили в горсовете.

Там призвали мариупольцев эвакуироваться из города.

В конце июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали проводить скрытую мобилизацию в Мариуполе под видом работы в охранной фирме.

Уже в июле стало известно, что к осени российские оккупанты планируют начать официальную мобилизацию местного населения.

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